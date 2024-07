Daniela Rinaldi presenta il suo libro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Il volume "Giovedì Gnocchi. 50 ricette fra tradizione e cucina del recupero", pubblicato da Giaconi Editore, ild’esordio di, saràto oggi pomeriggio alle 18 nella Sala ex granaio di Villa Colloredo Mels a Recanati, con la partecipazione dell’autrice., marchigiana doc e apprezzatissima speaker radiofonica e amante della cucina, gestisce il blog culinario e le pagine social "A tavola da" in cui condivide la sua passione. Ilincoraggia il recupero degli avanzi e l’utilizzo dei prodotti di stagione per una cucina circolare e mai scontata. L’autrice, con questo nuovo progetto, intende sensibilizzare sul riuso delle materie prime e ispirare, con il suo coinvolgente entusiasmo, a sperimentare e liberare la fantasia ai fornelli.