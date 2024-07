Atto d’accusa di Maggi | Lavoro incessante Ma il sindaco Fabbri ha premiato altri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) "Spinto dalle centinaia di messaggi e telefonate che mi manifestano affetto, stupore e delusione per la mia mancata riconferma ad assessore, intervengo su un tema, emerso con le recenti elezioni amministrative, che è rimasto sottotraccia e che, con queste poche righe, cercherò di sviscerare. Parlo, in termini generali, della frattura che si è manifestata in ragione e a seguito delle ultime competizioni elettorali tra il "reale" e il "percepito" in ambito politico. È un tema che, solo di recente, avverto come tale, perché – mio malgrado – mi ha visto coinvolto e che ha a che fare con le logiche comunicative (aspetto che, invece, coltivo da una vita intera, sia pure in ambiti radicalmente diversi da quello politico) e con il consenso. Tranquillizzo il: non userò le conoscenze ottenute in 5 anni per togliermi dei sassolini (o delle pietre) dalle scarpe.