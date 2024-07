Antiche chiese tutte da visitare Le aperture straordinarie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Proseguono gli appuntamenti con ledelle pievi e delledi Mercato Saraceno, a cura della DMC dei Percorsi del Savio, in base all’accordo fra Diocesi, Comune e Unione Valle del Savio. Appassionati, turisti e curiosi possono così tornare a, a ingresso gratuito, ledel territorio, alcune delle quali ormai chiuse da anni. Quello delle pievi di Mercato Saraceno, infatti, si snoda come un vero e proprio percorso di visita che tocca questi pregevoli scrigni d’arte sacra e di storia, testimoni della devozione della popolazione locale. Tre leaperte oggi: la pieve dei Santi Cosma e Damiano, la più antica dimora spirituale della vallata, costruita sulle rovine di un tempio pagano del I secolo, aspetterà i visitatori dalle ore 10 alle 13; la chiesa di Santa Maria Nuova, in piazza Mazzini, nel centro di Mercato Saraceno, risalente al XIV secolo, il fulcro della vita del paese, si potràdalle 14 alle 16; infine, latta della Madonna della Vita, oggi adibita a museo, con arredi sacri, dipinti, mosaici, sculture, suppellettili liturgiche e tessuti, databili dal XVI al XX secolo, sarà aperta dalle 16 alle 18.