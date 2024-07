VIDEO Parco Mascagna così si fanno beffe dei divieti | Ora è più facile scavalcare

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCome prima, più di prima, ti scavalcherò. Al, ogni giorno, continuano le incursioni vietate. Ingressi proibiti, perché è ufficialmente un cantiere. Anche se – non è un mistero – è tutto fermo, e il degrado aumenta. In più, l’area interdetta è pericolosa. Chi ha lanciato gli allarmi, ha segnalato cavi affioranti. Gli appelli si sono moltiplicati, per un intervento riparatorio. Nel frattempo, i raid vandalici non si contano più. Ildel Vomero Arenella resta terra di nessuno, in attesa della variante al progetto di riqualificazione. E il Comune di Napoli non è rimasto insensibile agli Sos. Ha provato, anzi, ad arginare gli accessi abusivi. Come? Sostituendo le cancellate divelte. Al posto delle sbarre verticali, sono comparse delle grate.