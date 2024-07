UCCP di San Giorgio del Sannio ridotti gli orari di apertura | sindaci e associazioni chiedono incontro urgente all’Asl

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIdei comuni di Apice, Calvi, Sandel, San Martino Sannita, San Nazzaro, e San Nicola Manfredi, unitamente allelocali, hanno presentato una richiestaall’Azienda Sanitaria Locale di Benevento per garantire il mantenimento dei servizi presso il Centrodi Sandel. Il centro ha recentemente subito una riduzione dell’o di servizio a causa di pensionamenti e l’ingresso di nuovi professionisti potrebbe ripristinare la piena operatività. Ma nonostante due medici di medicina generale abbiano presentato istanza per lavorare presso il centro, l’Asl non ha ancora autorizzato il loro ingresso, mettendo a rischio la continuità assistenziale offerta alla comunità.