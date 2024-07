Trionfano i laburisti in Gran Bretagna | come hanno reagito i mercati

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 5 luglio 2024) Svolta storica per lache vira a sinistra, o per meglio dire verso il centro-sinistra, confermando le aspettative della vigilia, che davano una vittoria netta del partito laburista guidato da Sir Keir Starmer. Una partita vinta con un risultato schiacciante 410 seggi sui 650 complessivi alla Camera dei Comuni, contro i 131 seggi conquistati dai conservatori si Rishi Sunak. Un risultato quest’ultimo che aggiorna i minimi storici dei Tory che scontano oltre un decennio di scossoni, scandali, leadership non sempre convincenti, e caratterizzato da una pandemia e da una lunga crisi economica, che ha portato anche al tracollo della sterlina ai minimi storici durante il governo Truss, proprio in vista di una recessione prolungata. La, dunque, sceglie una via più moderata, una navigazione tranquillaquella promessa dall’ala stameriana, anche in reazione a tutte le difficoltà generate dalla Brexit e dalla crisi economica che ne è seguita.