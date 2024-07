Torna il 27 e 28 settembre il Rallye Elba Storico | cambia la logistica

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Già diffuso, a oltre due mesi dall’evento, il programma del 26esimo, previsto per il 27 e 28. La macchina organizzativa di Aci Livorno Sport sta lavorando con impegno e passione per allestire un evento che possa rimarcare il proprio status di riferimento del campionato europeo e italiano di auto storiche. Confermato quindi nella sua classica collocazione al ter­mine dell’estate, adeguata a favorire l’allunga­mento della stagione turistica sull’isola, ilsulla scena internazionale con una veste in parte rivista, sempre confortato dal convinto sostegno confermato dalle amministrazioni locali. Proprio sulla spinta del guardare avanti insieme all’intera comunitàna, l’edizione 2024 viene proposta con alcune novità sulla, spostata a Lacona, dove avranno sede la direzione gara, la segreteria e la sala stampa.