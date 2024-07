Scritte contro il sindaco di Bologna Lepore attivisti assolti dall’accusa di minacce

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 luglio 2024 -di minaccia i tre. Gli imputati, un ragazzo e una ragazza di 30 anni e un 25enne, sono stati"perché il fatto non costituisce reato", ma dovranno pagare una multa di 600 euro a testa per aver imbrattato un immobile in via Sigismondo e una colonna del portico di via Indipendenza, con la concessione della sospensione condizionale della pena subordinata al ripristino e alla ripulitura dei luoghi o al pagamento delle spese per la stessa ripulitura. Si è chiuso così il processo di primo grado a carico di tredi area anarchica, accusati diale imbrattamento per alcunesu colonne e muri del centro storico fatte il 24 maggio 2022, dopo lo sgombero di un immobile occupato in via Zago da Xm24 e dal collettivo Bancarotta.