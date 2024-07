Saldi in Toscana al via | la nostra guida per gli acquisti sicuri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Firenze, 5 luglio 2024 - Mancano poche ore allo start ufficiale deiestivi che partiranno indomani 6 luglio e dureranno 60 giorni. Secondo Cna Firenze Turismo e Commercio oscillerà tra i 120 e i 130 euro la spesa media dei fiorentini. Secondo Confesercentioltre al 55% dei fiorentini che ha già dichiarato l’intenzione di acquistare a sconto, c’è anche un 31% di intervistati che passeggerà tra le vetrine (virtuali o reali) e valuterà in base alle offerte e ai ribassi, e un ulteriore 6% che ancora non ha deciso. Solo il 7% degli intervistati dichiara di non volere fareper i. Sempre secondo Confesercenti, le calzature sono il prodotto moda più ricercato, indicato dal 61% degli intervistati: soprattutto sneaker estive, ma anche ballerine, sandali e slingback e scarpe da barca; tra gli scaffali e le vetrine si inseguono quest’anno molto anche le calzature tecniche, in particolare per il running, per il trekking e per il tennis.