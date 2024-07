Referendum autonomia depositato il quesito Schlein | Legge che spacca il Paese Conte | Condanna a morte per le aree in difficoltà

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ci sono tutti i leader del centrosinistra di fronte alla Corte di Cassazione, dove il segretario della Cgil Maurizio Landini hailreferendario, sostenuto da 34 sigle tra partiti, sindacati e associazioni, per l’abrogazione dellasull’differenziata, in vista della raccolta firme lanciata dalle opposizioni. Presenti la segretaria Pd Ellye il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe, oltre ad Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni per l’Alleanza Verdi e Sinistra, a Riccardo Magi per +Europa e a Maurizio Acerbo per Rifondazione Comunista. “È una bella giornata, siamo qui a presentare insieme alle forze politiche e sociali unper fermare l’, cheunche ha bisogno di essere ricucito”, dice