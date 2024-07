Raccoglie i disillusi dei Tories strizza l’occhio all’estrema destra è bravo sui social I segreti di Farage neo eletto in Parlamento

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il successo del partito di, Reform, che è entrato in, ha scosso una parte dell’opinione pubblica britannica, ed ha oscurato il fatto che anche i Verdi hanno ottenuto lo stesso numero di seggi, 4. Quella del numero di eletti è una falsa equivalenza: a causa dell’uninominale secco, i seggi non riflettono la percentuale diri. I 4 deputati di Reform rappresentano il 14% dei votanti, 4.092.209; quelli dei Verdi il 6.8%, 1,939,509. Anche se non rappresentate, le istanze di Reform sono più condivise nel paese. Ho chiesto a Kate Denkinson, giornalista esperta di movimenti populisti e di estremanel Regno Unito, la sua analisi a caldo del fenomeno Reform. “La mia impressione al momento è che le persone che sono disilluse dai Tory, ma per qualsiasi motivo non riescono a votare laburista, hanno votato per Reform, sperando che siano quello che volevano che i Tory fossero: una proposta politica globalmente conservatrice, sul piano identitario,e e fiscale.