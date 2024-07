Preolimpico San Juan 2024 Portorico frena l’Italia | azzurri secondi nel girone

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024)ha sconfittodel basket mediante il risultato di 80-69, al termine del match valevole come seconda giornata delB deldi San. Successo prezioso per i centramericani, i quali hanno concluso le due sfide dei raggruppamenti in testa e dunque sfideranno la seconda classificata delA, ossia il Messico; gli, invece,, dovranno vedersela con la temibile Lituania, un arduo ostacolo verso il pass per le Olimpiadi di Parigi. Gli uomini di Pozzecco non sono riusciti a superare ogni avversità di fronte ai quasi 17.000 appassionati presenti, seppur palesando un buon gioco di squadra in entrambe le fasi durante i primi due quarti, con un Gallinari in vena di grandi prestazioni: innumerevoli giocate utili in post basso e semplicemente uno status da ‘immarcabile’ per i lunghi portoricani, sebbene man mano sia uscito dal match.