Polizia locale | turni serali fino a settembre

(Di venerdì 5 luglio 2024) Città più sicura nei mesi estivi. Il comando dellaha predisposto un servizio straordinario che durerànell’ottica soprattutto della prevenzione, quando la città si svuota ed è più "vulnerabile". Per questi mesi, infatti, i ghisa allungheranno il turno serale, per presidiare i diversi quartieri, le zone più sensibili come quella attorno alla stazione e rispondere alle segnalazioni dei residenti. Gli agenti saranno in servizio straordinarioa mezzanotte per tre sere a settimana, così da pattugliare la città e le attività commerciali e prevenire il fenomeno della “malamovida“. L’anno scorso, il corpo di Cusano Milanino ha celebrato il 60esimo anniversario. Unache si è trasformata in questi decenni, dal turno serale estivo all’introduzione del vigile ecologico, per un corpo che oggi è formato da 18 unità: 14 agenti, 3 ufficiali e il comandante Massimo Pietro Misseri, arrivato nel gennaio di due anni fa.