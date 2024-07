Perugini papabile per MMS | Ora resto in Consiglio Vedremo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Marco, già presidente delComunale di Pesaro nell’ultima consiliatura, sarà il nuovo capogruppo del Partito Democratico inComunale. "Sarò al fianco di Anna Maria Mattioli, scelta come vicecapogruppo – osserva, scelto all’unanimità dal gruppo consiliare –. Mattioli è una persona speciale, la quale grazie alla grande esperienza sarà di supporto nelle scelte più difficili e delicate. Ringrazio tutti i componenti che mi hanno dato questa opportunità. Sono orgoglioso di poter guidare il lavoro del primo Partito in città".è stato il quarto candidato più votato del Pd. Da 15 anni è in politica come amministratore. Per storia e risultato elettorale – ha preso 567 preferenze – sarebbe potuto scendere in campo da titolare.