Milano via Verga diventa pedonale | meno traffico e meno auto in sosta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 luglio 2024 – Aun'altra via davanti ad una scuola. È un nuovo risultato nell'ambito del progetto del Comune che punta a salvaguardare alcuni quartieri dalla pressione del passaggio dei veicoli e dalla presenza della.? Si tratta di via Giovanni, in zona Sempione, lungo cui si affacciano l'istituto comprensivo Giusti d'Assisi, il liceo Enrico Fermi, il Teatro del Borgo e la Scuola professionale di Arte Muraria e in questo contesto, con la presenza di numerosi studenti e di altre attività che richiamano una costante affluenza di persone, il Comune ha ritenuto necessario aumentare le condizioni di sicurezza. Lo spazio una volta pedonalizzato, potrà essere dotato di elementi di arredo e piante in vaso.