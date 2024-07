Milan-Osimhen colpo di scena sull’attaccante | la sentenza lascia basiti

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 5 luglio 2024) Arrivano curiose indiscrezioni riguardo il futuro dell’attaccante Victor. Il centravanti nigeriano potrebbe partire a fine stagione. In casa Napoli uno dei rebus più importanti all’interno del club riguarda l’attaccante nigeriano Victor. Il bomber che ha portato il terzo scudetto sotto il Vesuvio ha firmato alcuni mesi fa un rinnovo a 10 milioni con clausola a 130 milioni, ma tutti – fin dall’inizio – hanno avuto la sensazione che questo fosse un rinnovo per provare a vendere meglio il giocatore.lascerà Napoli, lo hanno ribadito Conte e De Laurentiis durante la conferenza stampa di presentazione del tecnico e tutti sono della stessa opinione. Il club vuole cederecon il pagamento della clausola ma sono ben pochi i club che possono arrivare a queste cifre: c’è il solito PSG, qualche club di Premier League e gli arabi e nelle ultime ore – come riporta Mediaset – sono proprio questi a fare sempre più sul serio.