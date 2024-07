Mercato | arriva Buongiorno e torna Di Lorenzo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il Napoli sta mettendo a segno le sue trattative con una velocità mai vista mettendo a posto anche situazioni un po’ intricate: Marin, Spinazzola,, Hermoso e ancora Die Kvaratskhelia. Tra nuovi arrivi e risoluzione delle situazioni spinose sembra davvero che sia iniziata una nuova era in casa Napoli. Le trattative portate avanti fino all’ultima finestra diera ormai note per le lungaggini nelle quali si perdeva e che spesso vedevano sfumare affari più per sfinimento che per motivazioni concrete. L’arrivo prima di Manna e poi di Conte sembrano abbiano dissolto anche il veto sui parametri zero. Il Napoli dell’era De Laurentiis era la società che perdeva giocatori per clausole e dall’anno scorso era entrato nel club della perdita di giocatori a parametro zero.