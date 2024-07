Malata e senza lavoro odissea per curarsi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Carrara, 5 luglio 2024 – Non puòperché non ha soldi e non ha soldi perché non può lavorare, ma per il Comune non ha diritto all’assegno di inclusione. È la triste vicenda di una cinquantenne che da dicembre è costretta a mangiare alla mensa dei poveri e nutrirsi grazie ai pacchi alimentari. La donna, la cui identità è nota ai servizi sociali, sta vivendo un calvario. Da due anni fa è stata sottoposta ad un intervento chirurgico al ginocchio, ma l’operazione non ha avuto l’esito sperato e le complicazioni si sono trascinate fino a oggi. Secondo quanto riferito dalla donna il reddito non le è stato più concesso dallo scorso dicembre, dopo che è cambiata la sua assistente sociale. La cinquantenne deve fare un nuovo intervento al ginocchio, ma nel frattempo non riesce a lavorare per mantenersi.