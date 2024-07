La Sarno Display Quando la creatività segue anche lo stile della sostenibilità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024)diventa società Benefit: la missione sostenibile dell’azienda di Carnate che realizza espositori per la cosmetica, la gioielleria e gli occhiali è stata premiataper la. L’ad Cristian Paravano è orgoglioso: "Non è solo un’etichetta, ma un nuovo modello sociale ed economico da condividere con altre imprese in Italia e nel mondo". "Da più di dieci anni – aggiunge il manager – abbiamo intrapreso questo percorso basato sull’integrazione di diversi aspetti. Siglando davanti al notaio l’importante certificazione abbiamo modificato il nostro statuto per perseguire il bene comune, operando in modo responsabile, etico e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali".