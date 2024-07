La rivelazione del detenuto | Chico Forti mi ha chiesto di parlare con la ‘ndragheta per zittire Travaglio e Lucarelli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Verona, 5 luglio 2024 –al centro di un’indagine della procura di Verona. Secondo quanto scrive Il Fatto Quotidiano, unin carcere con l’ex surfista condannato negli Usa per omicidio e estradato in Italia il 18 maggio, ha confidato chegli avrebbedi contattare esponenti di ‘ndrangheta perSelvaggia, Marcoe una terza persona. Il ‘confessore’ in questione è il garante dei detenuti che su richiesta delavrebbe avvisato. Sarebbe stato poi il direttore del Fatto Quotidiano a segnalare tutto ai pm. La notizia dell’indagine è stata confermata al Corriere della Sera dal capo della Procura Raffaele Tito. Il fascicolo aperto è contro ignoti, “perché non è stato ancora individuato il reato”, scrive il Corriere.