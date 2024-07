La mappa prevede le future possibilità di interruzioni di corrente dovute agli uragani

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di venerdì 5 luglio 2024) Rapporto: Aumento delledia Causa degliUn recente rapporto ha rivelato che il rischio didigenerate dapotrebbe aumentare fino al 50% in alcune regioni degli Stati Uniti, come Porto Rico, a causa del cambiamento climatico previsto nei prossimi decenni. Ricerca condotta dal Pacific Northwest National Laboratory e dall’Electric Power Research Institute ha evidenziato come i futuripotrebbero impattare sulla fornitura di energia elettrica, consentendo ai residenti di valutare la vulnerabilità della propria elettricità. L’urgenza di tali studi si è manifestata con l’uragano Beryl, che ha battuto record come tempesta di L'articolo Laledidiproviene da News Nosh.