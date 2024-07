La lotta alla contraffazione sia una priorità per Bruxelles

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 5 luglio 2024) Caro direttore, Nei giorni in cui fervono le trattative per la formazione della Commissione europea, è doveroso esprimere un auspicio sul piano degli obiettivi. E cioè che anche a livello comunitario si ponga in essere una seria e incisiva attività di contrastodei marchi. Si tratta di una pratica che, purtroppo, ha conosciuto un’evoluzione anche grazie al viralismo social, divenuta leva per la vendita di prodotti contraffatti. Questi ultimi, infatti, se prima venivano venduti solo attraverso le bancarelle, oggi vedono come “vetrina” le dirette social, dunque conoscendo, purtroppo, una diffusione virale. Si tratta di un fenomeno gravissimo che va a impattare sui posti di lavoro e la qualità del prodotto, valore che ha reso il Made in Italy un’eccellenza in tutto il mondo.