Il trimmer Serie 9 di Braun è di gran lunga il nostro regolabarba preferito del 2024

(Di venerdì 5 luglio 2024) La cura della barba è per me una cosa molto seria e, di conseguenza, lo è la scelta di unvalido. Sono stato benedetto dagli dei della peluria con un mento folto e alla fine sono approdato a un lavoro che mi richiede di testare e sondare i migliori strumenti per la cura della barba sul mercato. Quindi sì, nel corso degli anni ho testato molti dei principali; alcuni li ho disprezzati, altri li ho adorati, altri ancora li ho dimenticati e, dopo tutti questi test, il parametro che più apprezzo quando li valuto è la versatilità. Se un dispositivo è in grado di risolvere diversi problemi legati alle varie esigenze che si possono avere, per me ha un bel pollice in su; quindi non dovrebbe sorprendere che il9 sia il miglior strumento per la cura della barba del