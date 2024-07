Il clamoroso colpo alla pizzeria di Briatore? Ecco chi sono i tre ladri di champagne | poche ore prima

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) C'è la sentenza per ilfurto di Dom Perignon, lo"di lusso" per eccellenza, dCrazy Pizza di Flavionel salotto buono di Milano. Il gup Massimo Baraldo, ha condannato a pene fra 1 anno e 1 anno e 8 mesi e multe fra i 200 e 400 euro Carlo Popolizio (56 anni), Raimondo Santu (52) e Marco Falcetta (49), i tre membri della banda arrestati lo scorso gennaio per il furto da migliaia di euro del 10 luglio 2023 al locale di via Varese in zona Moscova a Milano, negozio della catena di pizzerie di lusso lanciata da. Il pm Andrea Fraioli contestava il furto aggravato di 2 iPad, 6 telefoni, un notebook, un pc, 6.570 euro in contanti, bottiglie di Dom Perignon e vini pregiati, secondo quanto dichiarato dcatena.