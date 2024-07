Il bodybuilder Davide Donati è il nuovo campione del mondo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) SAN GIOVANNI Un sangiovannese sul tetto del. E’ il body-builderche lo scorso 14 giugno, ad Amsterdam, si è laureatodeldella categoria gran master professionisti over 50. È il punto massimo di una carriera che, ormai da trent’anni, porta avanti con grande passione e altrettanti sacrifici, ha già avuto modo di partecipare a competizioni molto importanti a livello mondiale come il Natural Olympia di Las Vegas – al quale prenderà nuovamente parte anche a novembre – ma nei Paesi Bassi ha raggiunto questo ambitissimo traguardo salendo sul gradino più alto del podio e lasciandosi alle spalle altri quattro atleti, tre inglesi e un americano. E pensare che non doveva nemmeno partecipare all’evento: "Proprio così, sono il capitano della nazionale italiana NBFI ma non avevo messo in preventivo di partecipare.