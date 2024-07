I futuri reporter in Marocco per un’inchiesta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) La futura generazione diin Africa pergiornalistica e un aiuto concreto a migranti e terremotati. Si chiama ‘TeenformAzione – Missione’ il progetto che culminerà nel viaggio che un gruppo di una dozzina di membri dell’Associazione Giovanile di Volontariato compirà indal 28 novembre al 7 dicembre. Verranno realizzate le riprese per un reportage e verranno consegnati aiuti concreti per sostenere il lavoro di chi in terra d’Africa si preoccupa di aiutare i migranti e i terremotati della zona di Marrakech. Il progetto presentato all’Ordine dei Giornalisti delle Marche.