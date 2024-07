F1 Gp Silverstone 2024 prove libere in diretta | FP1 live alle 13 30

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 luglio– Continua a ritmo serrato il Mondiale di Formula 1. Dopo la tappa in Austria, il circus sbarca a, in uno dei templi del motorsport. La Ferrari arriva dal terzo posto conquistato da Carlos Sainz, dato a un passo dall’accordo con l’Alpine di Briatore per la prossima stagione, al Red Bull Ring, ma come spiegato da Charles Leclerc alla vigilia del weekend inglese le incognite restano ancora tante sulla competitività della SF-24: “Fatichiamo a trovare il punto perfetto e ad andare bene con gli upgrade portati finora. È lì che ci stiamo focalizzando. Abbiamo imparato tanto in Austria avendo due configurazioni diverse e continueremo a cercare di ottimizzare questo pacchetto”. Dopo l’incidente allo Spielberg, si ritrovano in pista Max Verstappen e Lando Norris: chiuse le polemiche, i due amici-rivali sono pronti a duellare per il successo.