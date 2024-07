F1 GP Gran Bretagna 2024 risultati e classifica prove libere 1 | Norris in testa Ferrari ottava e nona

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il circuito di Silverstone ospita la prima sessione didelPremio di. La finestra che apre il fine settimana vede diverse novità in pista, con ben quattro rookie al volante. Oliver Bearman guida la Haas di Kevin Magnussen, Jack Doohan l’Alpine di Pierre Gasly, Isack Hadjar la vettura di Sergio Perez e infine Franco Colapinto è al volante della Williams di Logan Sargeant. Il semaforo verde scatta alle 13:00, ma la sessione si ferma dopo pochi minuti, con Yuki Tsunoda che rimane bloccato in ghiaia. La bandiera rossa viene sventolata per alcuni minuti, poi i piloti possono tornare a sfrecciare sull’asfalto inglese. La prima metà dellevedono squadre e piloti impegnati con le gomme hard e poi quelle medie, mentre nei minuti finali sono in diversi a montare la gomma rossa per tentare il giro secco.