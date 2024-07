Demiral squalificato per due giornate agli Europei | la sanzione dell’Uefa per il saluto dei Lupi Grigi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) “Il modo in cui ho festeggiato aveva qualcosa a che fare con la mia identità turca. Ho visto anche tante persone allo stadio fare questo gesto. Non c’è nessun messaggio nascosto“. Il “del lupo” costa caro a Merih. Secondo quanto riportato dal tabloid tedesco Bild, il difensore della Turchia – dopo essere stato indagato dalla UEFA per l’esultanza antisemita utilizzata per festeggiare la doppietta personale contro l’Austria a Euro 2024 – verràper due2024, il tabellone dei quarti di finale Calendario, partite e dove vederle in tv (Sky, Now, Rai) “Ildel lupo” costa caro aDue corna alzate al cielo che ricordano il muso di un lupo: gesto comunemente associato al movimento politico di estrema destra turco e antisemita dei “”, nome informale dell’organizzazione paramilitare nazionalista Ulku Ocaklari (i Focolari Idealisti).