Cos’è il partito Laburista quando nasce e cosa propone

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 5 luglio 2024) Labour Party o, più semplicemente,. In questo modo viene indicato il centro sinistra nella realtà politica britannica. Ed è lo stesso che si contrappone alla franga conservatrice, che rappresenta ideologicamente l’altra metà del paese. In sostanza, dunque, ilsidi sostenere tutte le alleanze progressiste e socialiste. D’altronde, la sua natura liberalista non può che orientarlo verso questa direzione. Stabilite queste grandi linee, dunque, vediamo più nel particolare le origini, l’evoluzione e, soprattutto, i propositi del Labour Party. La rivoluzione industriale e i laburisti Il logo del Labour Party 2024 – Fonte: Labour PartyLa Gran Bretagna è il primo paese che ha assistito al suo interno alla Rivoluzione Industriale.