C’è Lepre sul palco di ex Fabrica E martedì spazio ai bimbi con Anouk

(Di venerdì 5 luglio 2024) Un piccolo contenitore di creatività e divertimento che si anima ogni sera, al calar del sole. Dopo il successo delle ultime due settimane di giugno, anche il luglio di Expromette bene, con il suo ricco cartellone di eventi. C’è fermento al giardino Fabbrichino, cuore della kermesse Ex Fabbrica, dove fino al 12 luglio va avanti il palinsesto curato dalla Compagnia Tpo che contamina teatro, cinema per bambini, musica e fotografia in uno intreccio e scambio di esperienze artistiche diverse (tutti gli appuntamenti, eccetto gli spettacoli di teatro, sono a ingresso libero). Domani sera sarà il turno dei concerti con la musica che farà da padrona nel piccolo fazzoletto verde incastonato fra Fabbricone e Fabbrichino: a salire sulscenico di exsarà, all’anagrafe Lorenzo Lemme, cantautore batterista e percussionista con molte esibizioni live all’attivo.