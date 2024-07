Case popolari | ecco la graduatoria Presentate in tutto 440 domande

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) In Comune sono arrivate 440per una casa popolare, e in sede istruttoria ne sono state ammesse 355 (85 quelle escluse per assenza dei requisiti). E dunque quello che emerge dallaprovvisoria del bando Erp 2023 (a cui si può fare opposizione entro il 5 agosto 2024 utilizzando esclusivamente il modulo dell’Ufficio Casa) è una profonda fame di abitazioni. In una città, Viareggio, in cui il mercato degli affitti, sempre più stagionali e a canoni insostenibili per uno stipendio medio, taglia fuori la popolazione residente. Il bando, a cui potevano partecipare sia i nuovi aspiranti ad un alloggio pubblico sia chi avevano partecipato al bando generale 2019 ed integrativo 2020, era rivolto ai residenti o a quanti svolgono attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel Comune.