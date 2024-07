Brzonova a Faenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Un giovane talento per l’E-Work. Emilie, guardia tiratrice classe 2006 proveniente dall’A2 dove giocava con la Stella Azzurra Roma, è ufficialmente faentina e si attendeva soltanto la sua nomina visto che è stata una delle prime giocatrici scelte per il nuovo roster. Con l’esterna ceca di nascita e di nazionale ma italiana di formazione cestistica, la dirigenza si è accordata oltre un mese fa, in quanto Seletti punta molto su di lei. "Già l’anno scorso avevo ricevuto un’offerta da– spiega- ma volevo restare in A2 per fare esperienza. Ora mi sento molto più pronta per un campionato che sarà molto duro e non vedo l’ora di affrontare questa sfida. ??I miei obbiettivi sono crescere come persona e come giocatrice e imparare dalle giocatrici migliori per iniziare a mostrarmi ai livelli massimi.