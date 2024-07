Belve e Francesca Fagnani sul NOVE? Colpo di scena e trattative in atto

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 5 luglio 2024)lasciano la Rai per? Attualmente il programma si trova nel palinsesto Rai per il 2024, ma con un possibile futuro su Discovery nel 2025. Dagospia fa sapere che la casa di produzione Freemantle è in trattativa con Discovery per riportare sul canalesia la conduttrice che il format.è un programma di interviste che è nato sulnel 2018. La trasmissione, caratterizzata dallo stile incisivo e diretto della, ha conquistato rapidamente il pubblico, portando alla decisione di trasferirlo sulla Rai nel 2021. Tuttavia, lo scorso 20 aprile 2024, la giornalista aveva chiuso l'ennesima stagione di successo con un saluto che sapeva già da addio. La recente ospitata dia Che Tempo Che Fa aveva riportato alla memoria il percorso di successo del format e suscitando nuovi interrogativi sul suo futuro.