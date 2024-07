Bambini esclusi dai nidi a Pesaro mamme in rivolta | Promesse a vuoto in un anno non è cambiato nulla

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 giugno 2024 – Per il prossimoscolastico sono 130 i(fascia 0-3 anni), rimasti fuori dalla porta di un nido comunale. Nei 13non c’è più posto. Chi ha seguito la questione ha pensato ad un déjà-vu. Gli stessi problemi sono apparsi immutati, a distanza di un, nonostante le rassicurazioni da parte del Comune e la mobilitazione, con tanto di passeggini e cartelli a sfilare in Piazza del Popolo. Ad avere la sensazione di un déjà-vu, misto ad un senso di impotenza e delusione, ieri, è stata Ramona, una dellepresenti alla conferenza in Comune per ascoltare l’illustrazione dell’assessore Camilla Murgia riguardo alla carenza di posti nei(0-3 anni). Ramona è stata tra lea porre l’accento, unfa, sul problema condiviso da duecento famiglie escluse dalle graduatorie.