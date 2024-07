Arezzo uccise il suo rottweiler con una balestra | un anno in comunità

Leggi tutta la notizia su lanazione

Uninterapeutica: è quanto ha disposto il giudice del tribunale dinei confronti del 40enne che il 5 novembre scorso, usando come arma unae poi un coltello, unil il giorno dopo averlo adottato da un canile privato. Secondo una perizia psichiatrica disposta dal tribunale l'uomo era incapace di intendere e di volere quando provocò la morte dell'animale. A dare l'allarme fu un vicino di casa del quarantenne: l'uccisione del cane avvenne in terrazza, sotto gli occhi dello stesso vicino che chiamò poi la polizia. Una volta sul posto gli agenti si trovarono davanti il 40enne in totale stato confusionale: dichiarò di aver visto nel cane l'immagine del diavolo. Duro il commento della presidente di EnpaSandra Capogreco: "Per noi è inaccettabile, violenze simili non sono giustificate contro nessuno, siamo rimasti molto colpiti da questo fatto, il cane, di quasi 50 chili, era stato legato alla ringhiera e questo fa pensare alla violenza e alla forza messe nel gesto.