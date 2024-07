ANNA CASTIGLIA è fuori oggi con U MARI

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 5 luglio 2024) Dopo aver vinto la XXXV edizione di Musicultura con “Ghali” e in attesa di aprire il concerto al Circo Massimo di Fabi Silvestri Gazzè sabato 6 luglio,tornacon “U” che rappresenta un assaggio del suo primo album in uscita il prossimo autunno. “U” di, vincitrice assoluta della XXXV edizione di MUSICULTURA, tornaa stupirci con “U” per OTR Live/ADA Music Italy, e rappresenta un assaggio di quello che sarà il disco atteso per il prossimo autunno. Cosa descrive il brano? La traccia racconta una condizione di solitudine e nostalgia con la metafora del letto che sembra una barca sola in mezzo al mare, il tutto contrastato da ritmi latin e disco. Sarà domani sabato 6 luglio l’occasione perfetta per ascoltare il brano per la prima volta live, infatti la cantautrice catanese aprirà il concerto di Fabi Silvestri Gazzè al Circo Massimo.