Worldrise un tuffo nel mare di domani

(Di giovedì 4 luglio 2024) Nata nel 2013,è oggi una realtà dinamica in crescita capace di coinvolgere centinaia di volontari, associazioni, studenti e aziende. Ne parliamo con la presidente e fondatrice Mariasole Bianco Salvaguardare i mari partendo dalla consapevolezza e dall’impegno collettivo di tutti, questa è la mission di, una onlus ideata da giovani professionisti che ha l’obiettivo di promuovere il cambiamento a favore della tutela e valorizzazione dell’ambiente marino. Un cambiamento sistemico capace di favorire un nuovo modo di pensare e agire, che renda tangibile la prospettiva di un mondo in cui ilè protetto e ognuno di noi è consapevole dell’importanza di salvaguardarlo.è un’organizzazione no-profit che da oltre un decennio agisce per la conservazione efficace dei mari italiani: come e perché è nata l’organizzazione e qual è oggi la sua principale missione? «nasce nel 2013 dall’esigenza di creare un nuovo modello di conservazione del, basato su best practices internazionali.