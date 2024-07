Un anno senza Emma e Leonardo Il ricordo diventa un inno alla vita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Viareggio (Lucca), 4 luglio 2024 – Andavano al mare quella mattina. Lei abbracciata, stretta forte, a lui:su una bicicletta. In una giornata di sole come questa, di luglio come questa. Una giornata come tante che peròspeciale quando hai vent’anni e vivi un amore. Così doveva essere perGenovali eBrown : una bella giornata d’estate. Di quelle che poi ti racconti d’inverno. Di scherzi in acqua, di sole sull’asciugamano e di musica nelle cuffie. Un gelato sulla riva, un bacio salato. Abbracciati, fino al tramonto. Che però è calato troppo presto; quando quella mattina, sulla strada verso il mare,sono rimasti vittime di un incidente stradale. È passato un. E nell’anniversario di quel giorno tragico, le famiglie, gli amici, quella città che ha imparato a conoscere i due ragazzi dai racconti e dalle fotografie – lei con quel sorriso timido, e lui con quegli occhi premurosi – , hdeciso di ripercorrere quella stessa strada, verso il mare, doveil 4 luglio non sono riusciti ad arrivare.