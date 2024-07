Towne | l’Oscar della discordia per Chinatown

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il suo capolavoro,, ha festeggiato solo pochi giorni fa i suoi cinquant’anni di leggenda. L’altra notte lo sceneggiatore e regista Robert, vincitore delper la sua sceneggiatura originale del capolavoro del ‘74 diretto da Polanski e interpretato da Jack Nicholson, è morto a Los Angeles. Aveva 89 anni. Dopo aver esordito come attore e collaboratore del regista di B-movies Roger Corman,si era imposto come uno dei maggiori maestri dell’artesceneggiatura, tra i più richiesti nella storia del cinema Usa, chiamato più volte a risolvere problemi strutturali e a creare grandi dialoghi e colpi di scena anche per film firmati da altri.era giunto alla ribalta negli anni ‘70 con tre successi di critica e commerciali usciti nell’arco di 14 mesi: L’ultima corvè (con Jack Nicholson, 1973),(1974) e Shampoo (1975).