The Family anticipazioni dall’8 al 12 luglio | il compleanno di Yusuf

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 4 luglio 2024) Theal 12: ildiIn sostituzione di My Home My Destiny arriva una nuova soap: stiamo parlando di The. Dall’ 8 al 122024, su Canale 5 alle 14:45, seguiranno episodi che vi terranno incollati allo schermo. Ecco cosa vi aspetta durante questa settimana avvincente. Noos di Alberto Angela:, temi e ospiti oggi 4ThePuntata del Lunedì 82024 La settimana inizia con ildi, l’evento che riunisce la famiglia criminale Soykan di Istanbul. Aslan, membro della famiglia, decide però di non partecipare alla cena tradizionale per assistere la psicologa Devin, con cui ha iniziato a legare profondamente. Questa scelta non passa inosservata e crea tensioni significative all’interno del nucleo familiare.