Tessmann-Oristanio asse Inter-Venezia caldissimo | arriva anche Riso!

(Di giovedì 4 luglio 2024) La sede dell’in questi minuti sta ospitando un’importante incontro per decidere il futuro di. Al summit si uniscel’agente di quest’ultimo,. TRATTATIVA – Grande traffico in Viale della Liberazione oggi pomeriggio. Josep Martinez,to da qualche ora per mettere la propria firma sul contratto, non è l’unico osservato speciale nella sede dell’. Al nono piano del quartier generale nerazzurro, infatti, in queste ore si sta svolgendo un incontro importante e delicato, che potrebbe decidere il futuro di ben due giocatori. Si tratta di Tannere Gaetano, che sembra destinati a scambiarsi i rispettivi posti dalall’. Filippo Antonelli, dirigente sportivo del club neopromosso in Serie A, si è recato nella sede nerazzurra proprio per provare a giungere a un accordo.