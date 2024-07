Stefano Bontempelli lo strano suicidio del manager di successo | Gesto inspiegabile

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 4 luglio 2024)era undi 53 anni di grandeche lavorava Milano. Ma il suo, a detta di conoscenti, amici e colleghi, resta unquasi. Originario di Mestre, dove tornava spesso nella sua casa di famiglia, l’uomo si è suicidato lanciandosi dal quinto piano della sua casa mestrina in via Filiasi, appartenuta alla madre scomparsa qualche anno fa. Lascia la moglie Patrizia Pol e due figlie.Leggi anche:in carcere: 24enne detenuto si uccide inalando il gas della bomboletta da campeggio Chi eraera Managing Director alla Neuberger Berman e Senior Partner, oltre che Co-founder, alla NB Reinassance. Secondo quanto riporta Il Gazzettino, alcuni suoi colleghi avrebbero riferito che ilda qualche tempo non si sentiva bene e spesso non si faceva vedere nemmeno in ufficio.