Stasera alla Bellaria una serata giapponese

(Di giovedì 4 luglio 2024) Una "" per la pvolo pontederese. Questa sera, alle ore 20,30 al Centro Polisportivo, i ragazzi del Gruppo Lupi Pontedera – militanti in B - incontreranno la Nazionale Under 22 del Giappone, con ingresso gratuito. Per il club si tratta di un sogno che diventa realtà. "È un evento unico per la nostra società – dicono i dirigenti – ospiteremo la rappresentativanella città dei "Giapponesi di Pontedera". E’ la chiusura di un cerchio e l’inizio di un nuovo principio". Il tutto nell’anno in cui Pontedera, ha tributato un murale, a quei magnifici ragazzi degli anni Settanta, che composero la mitica formazione della Zoli: Nassi, Innocenti, Barsotti, Lazzeroni, Mansani, Masotti ed altri. Questa fu voluta da don Vasco Bertelli a partire dagli anni ‘50 e successivamente venne allenata da Claudio Piazza.