Si narra il paesaggio tra trekking e storia

(Di giovedì 4 luglio 2024) Alla scoperta di borghi e natura con "Ilraccontato", passeggiate etrae natura per conoscere il territorio grazie a una rassegna culturale promossa dal Comune di Vaiano e curata dalla Fondazione Cdse. La rassegna, dal 12 luglio al 3 agosto 2024, conta 4 appuntamenti: 2 passeggiate "Da borgo a Borgo" e 2alla scoperta degli insediamenti di mezza costa, dalle bellezze naturali dal Rio Buti in Calvana ai boschi di Javello, alle emergenze medievali sulla Via delle Rocche. "Lavorare sulla cultura – commenta il vicesindaco Davide Puccianti – approfondendo la conoscenza dei luoghi e dell’ambiente, significa anche favorire la partecipazione e la coesione sociale". La Fondazione Cdse propone un particolare modo di leggere il territorio, sentiero dopo sentiero, attraverso documenti, leggende e testimonianze orali che permettono di scoprire il grande patrimonio della Vallata.