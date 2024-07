Si butta nel canale per sfuggire al controllo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) È stato arrestato lunedì sera dalla polizia locale di Cesenatico, il malvivente che era fuggito da untuffandosi nelche costeggia la Statale Adriatica, durante un inseguimento rocambolesco. Il fatto è accaduto nella notte tra il 6 ed il 7 giugno, quando una pattuglia ha fermato un senegalese di 43 anni, il quale, alla vista dell’equipaggio, era fuggito a piedi. Nell’inseguimento l’uomo ha opposto resistenza in maniera violenta, causando all’agente Matteo Nanni diverse contusioni e la frattura di un dito della mano sinistra, giudicate guaribili in 25 giorni. Dopo lo scontro il 43enne era riuscito a far perdere le proprie tracce gettandosi sui binari della stazione ferroviaria e da lì nelche corre lungo l‘Adriatica. Le ricerche del fuggitivo, che hanno comportato l’interruzione dell’energia elettrica lungo la ferrovia, sono state rese difficoltose dall’oscurità e dalla fitta vegetazione, ma gli uomini del nucleo sicurezza urbana ed antidegrado hanno proseguito l’attività investigativa, che ha consentito di appurare che lo straniero risultava essere senza fissa dimora, ma di fatto inserito nel contesto degradato dell’area limitrofa alla stazione ferroviaria, dove si trovano molti etilisti, spacciatori, soggetti borderline e clandestini.