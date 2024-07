Sangiuliano contestato a Taormina via i fischi dalla trasmissione tv | c’è davvero da stupirsi?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) di Sonia Surico Dal 20 al 24 giugno, la suggestiva città diha accolto la quattordicesima edizione del Taobuk –Book Festival, un evento che ogni anno richiama appassionati di letteratura, attualità, scienza e spettacolo. Tuttavia, durante la serata andata in onda mercoledì 3 luglio, la conduzione di Antonella Ferrara e Massimiliano Ossini non è riuscita a nascondere l’evidente tensione. Il ministro della Cultura, Gennaro, e il Presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, sono stati accolti da un coro dida parte del pubblico presente. Una manifestazione di dissenso che riflette il malcontento per le loro politiche. Di fronte alle contestazioni, Antonella Ferrara ha cercato di riportare la calma: “Scusate no, questo non è consentito”.