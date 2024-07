Rubano collana d’oro a un’anziana arrestati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Sfilano aun colliercon la ’tecnica dell’abbraccio’, a Imola. E vengono poi bloccati dalle forze dell’ordine a Molinella con altre tre collane in loro possesso, quasi certamente rubate. Sono stati fermati per furto aggravato in concorso grazie a un’azione congiunta di polizia e carabinieri un uomo di 39 anni e una donna di 35 senza fissa dimora che risultano residenti in Romania. Sulle loro spalle un lunghissimo elenco di procedimenti pendenti per furti in tutto il nord Italia, in particolare scippi di Rolex (uno da 9mila euro a Como, due da 14mila e 6mila rubati a Savona) e furti per l’appunto con la tecnica dell’abbraccio. La donna, conosciuta con vari nomi falsi, è già stata condannata in diverse città. Il fermo risale a domenica.