Record di interdittive Neppure l’Arci è al sicuro | Fanno gola le relazioni

(Di giovedì 4 luglio 2024) Quattroantimafia nel 2024, 17 nell’ultimo anno e mezzo, al ritmo di una al mese. L’ultima, il mese scorso: ha portato alla chiusura del Farfallino, un circolo Arci di Lecco, di cui era stato eletto vicepresidente Giuseppe Mazzei, imprenditore di 50 anni legato ai Trovato e Co., arrestato nel 2006 durante l’operazione antimafia Oversize e condannato a 9 anni di reclusione. È stata la prima interdittiva contro un circolo ricreativo e culturale. "È inquietante – commenta Alberto Bonacina, referente provinciale dell’associazione Libera contro le mafie, a cui tra l’altro aderiscono anche i circoli Arci –. Un circolo Arci non rappresenta un business economico, come un’impresa, perché i soldi che girano sono veramente pochi. Infiltrarsi in un circolo Arci significa mettere le mani su un patrimonio die di conoscenze di persone, che sono un capitale probabilmente ancora più prezioso dei soldi".