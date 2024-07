Premio Biagio Agnes 2024 | dove e quando vederlo in tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 4 luglio 2024) Appuntamento da non perdere con ilche ha raggiunto la 16esima edizione. La consegna dei riconoscimenti è avvenuta lo scorso 21 giugno ma sarà trasmessa anche in tv. Scopriamo insiemee chi sono stati i premiati.in tv e conduttori Come ogni anno, ilInternazionale di Giornalismo e Informazione) vuole dare un riconoscimento a chi si è distinto nel mondo dell’informazione e della comunicazione. La cerimonia si è svolta il 21 giugno in piazza del Campidoglio a Roma ed è stata ripresa dalla Rai. Lunedì 8 luglio, in seconda serata con inizio alle 23.35 su Rai1, andrà infatti in onda la premiazione. A condurre ci sono Mara Venier e Alberto Matano. Inoltre ci sarà uno speciale TgR sull’evento andrà in onda sabato 13 luglio alle 11.